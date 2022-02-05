牛年參加《聲夢》令四小花成長 Gigi Chantel Yumi Windy 望虎年再進步

■After Class去年推出首支單曲《要為今日回憶》。

■去年12月Yumi滿15歲，可以參與更多表演工作。

■Yumi露口風，虎年有望推出首支跳唱單曲。

■虎年Windy沒特定願望，只想做好每個演出。

■Windy曾受演出表現影響情緒，現已學識調節心態。

■Gigi虎年首要願望，就是可以跟內地家人團聚。

■Gigi希望新一年可以不斷進步，不忘初心。

■新一年Chantel想多嘗試演唱不同曲風。

■牛年Chantel推出首支單曲《原來談戀愛是這麼一回事》。

「聲夢四小花」女團After Class的 Gigi（炎明熹）、Chantel（姚綽菲）、Yumi（鍾柔美）和Windy（詹天文）今年是入行後第一個農曆新年，回想牛年參加《聲夢傳奇》，她們都認為是成長重要一課，亦令她們更清楚未來發展目標和方向。展望虎年，四小花都各有願望，雖然遇上疫情令演出機會大減，但她們會把握機會繼續學習和進步，堅守當日參賽初心。採訪：杜杜 攝影：葉君海Gigi認為牛年是成長一年，當中有得有失，失去最多是時間，但好值得，「失去啲時間係做好有意義嘅嘢，譬如比賽同練習，增值自己，所以牛年令我成長同學到好多嘢，令目標更加明確，要努力去做個表演者。」去年奪得叱咤和新城頒獎禮新人獎，令Gigi感受最深，「我未參加《聲夢》前，都係包包面、粗粗腳，睇返演出嘅舞台劇，不過喺網上面係搵唔到，大家唔好嘗試去搵，哈哈！見返以前自己個樣，身形外表仲有演技，真係有啲尷尬，望返o依家攞到獎，仲有支持自己粉絲，感受非常深，發現真係成長咗好多，離目標愈嚟愈近，唔會再畀其他事動搖，會堅定自己。」未敢參與電影虎年願望，Gigi望跟家人早日團聚，「願望係見到爹哋媽咪、爺爺嫲嫲公公婆婆、細佬細妹，亦想多啲見fans同觀眾，所以希望疫情快啲過去。希望呢一年，每日畀大家睇到我少少改變，有個前輩同我講，要有改變先至可以令自己進步，但係唔可以遠離唱歌個初心，當然自己有能力去做嗰樣嘢，都會去嘗試，之前有人問我會唔會想拍電影，首先要睇自己有冇能力去做，暫時駕馭唔到，唔會想去做住，做出嚟效果可能都唔好。」想過放棄退出Chantel認為牛年最明顯的成長是學識控制時間，「喺牛年學識點樣去處理自己時間，令到我學業好咗，因為識得安排時間，做嘢冇咁hea，之前會拖長去做。而比賽令我學咗非常多嘢，譬如唱歌心態，學咗要保持初心，唔可以放棄。而新人獎係個鼓勵，冇預料過會有新人獎，真係好多謝大家支持。」虎年目標，Chantel想出更多騷，亦想試新歌路，最重要是夠堅持，「雖然開過兩次演唱會，如果可以開更加多騷，大家都會好開心。仲想帶多啲好歌畀大家，可能出多啲唔同類型嘅歌。仲有保持初心，有時可能好想放棄，有時會好攰或者情緒非常負面時，就會覺得我唔想做呢件事，或者想退出，但諗起個初心，如果退出就會非常可惜，初心非常重要，一定要好堅定。」有望出跳唱歌牛年令Yumi學習和成長，也令她有所突破，「我之前都唱開歌跳開舞，都有嘗試過跳唱，但係唔係幾掂，到參加咗比賽，真係勇敢去嘗試跳唱，覺得自己都可以做到，可以向住呢方面去行。而牛年犧牲咗自己同屋企人時間，嗰排特別忙，開頭參加比賽真係唔識兼顧學業，但慢慢適應返，所以牛年真係學咗好多唔同嘅嘢。」不過虎年Yumi沒特定目標，但剛滿15歲的她開心有更多工作機會，亦會更注意身體健康，「一定要注意健康，因為前排一月一日表演自己都未病完，o依家疫情會少啲公開活動，但出街都危險啲，會多啲留喺屋企。」問到會否想牛年有出單曲機會，她即大賣關子，「個個都好希望有自己單曲，我就唔透露咁多，大家要留意（出跳唱歌？）可能係㗎！」學識樂觀心態Windy認為牛年是大豐收的一年，參加《聲夢傳奇》令她獲益良多，但亦承認參賽令學業退步，「比賽時唔係好識去兼顧所有嘢，但比賽完，9月開學後學業都慢慢追返嚟，都開心識得點樣兼顧，所以我覺得豐收多過失去。」而Windy新年目標好簡單，就是做好每場表演，「聽落好似好簡單，冇乜特別，但對我嚟講好重要，仲希望自己可以更加樂觀，因為有時我都會好似Chantel咁，情緒會超級負面，有時一次表演我唱得唔夠好，走咗個音，我會好唔開心，自己對自己要求好高，但係呢條路係自己揀，會有好多難關、崎嶇，沿途有好多人畀好多唔同意見我，有啲指摘或者網絡上批評，就要學識有個樂觀心態撐落去，希望自己心態可以轉好，可以保持開頭嘅初心。」