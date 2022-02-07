林夏薇約黎耀祥夫婦團拜　 網民期待視后視帝合作

■淡妝林夏薇與黎耀祥年初五聚頭。

出爐視后林夏薇最近忙於拍攝TVB新劇《法言人》，趁農曆新年假期相約圈中好友拜年見面。前日年初五，她在社交網分享與視帝黎耀祥及太太團拜的相片，並寫道：「初五接財神！祝大家財源滾滾！幸福美滿！初五快樂。」相中可見薇薇淡妝上陣，加一頭隨意髮型，配上甚有節日氣氛的粉紅色冷衫，34歲的她外表依然青春，實在令人羨慕。而黎耀祥的太太亦在帖中留言表示：「好開心的一個晚上！」難得視帝與視后碰頭，定必擦出火花，相信不少網民十分期待他們的合作。