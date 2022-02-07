相中可見薇薇淡妝上陣，加一頭隨意髮型，配上甚有節日氣氛的粉紅色冷衫，34歲的她外表依然青春，實在令人羨慕。而黎耀祥的太太亦在帖中留言表示：「好開心的一個晚上！」難得視帝與視后碰頭，定必擦出火花，相信不少網民十分期待他們的合作。
林夏薇約黎耀祥夫婦團拜 網民期待視后視帝合作
相中可見薇薇淡妝上陣，加一頭隨意髮型，配上甚有節日氣氛的粉紅色冷衫，34歲的她外表依然青春，實在令人羨慕。而黎耀祥的太太亦在帖中留言表示：「好開心的一個晚上！」難得視帝與視后碰頭，定必擦出火花，相信不少網民十分期待他們的合作。
外籍酒客違限聚令 警員「電筒驅散」 中環碼頭變酒吧街 晚晚不設防
第五波疫情惡化，Omicron變種病毒的傳播力驚人，確診人數急升，政府呼籲市民減少聚會以免中招，但本報記者發現，在中環三號碼頭外圍，每晚都變成一條啤酒街，大批等船返回愉景灣的外籍人士懶理四人限聚令，五...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
冬奧退役運動員幽默解說賽事成熱搜
二〇二二年北京冬奧會進行得如火如荼，在剛剛結束的一系列短道速滑賽事中，曾獲得冬奧會四枚金牌的中國著名的短道速滑運動員王濛，退役後轉身成為賽事解說員，憑藉着東北味十足的幽默解說，登上微博熱搜第一。出生於...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
烏克蘭第二大城市逾千民眾上街示威
數以千計的群眾上周六（五日）在烏克蘭第二大城市哈爾科夫上街遊行示威，高舉橫額和標語，並高叫「哈爾科夫是烏克蘭的」及「制止俄羅斯侵略」口號。另外，德國女國防部長蘭布雷希特透露，德國正考慮在鄰國立陶宛增加...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑三房戶頻獲承接
據《星島地產網》報道，樓市淡靜，有買家趁機入市，部份買家更將目標鎖定為三房單位。利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳日出康城晉海4A期1B座低層B室，面積約624方呎，單位採三房間隔，外望...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A股今復市 紅盤有望高開 港股25000關料阻力大
港股踏入虎年紅盤高收，加上本周北水重臨撐市，市況氣氛有望向好。證券業界人士預計，內地今日A股復市後，將紅盤高開高收，並帶動港股向上，料短期大市於25000點阻力較大，市場焦點落在近期陸續公佈的美股業績...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
比倫古亞奪「愛」 人日買「壽包」
畢爾包近況大勇，先後於西班牙盃淘汰皇家馬德里和巴塞隆拿，鋒將阿歷斯比倫古亞更於這兩戰貢獻入球和助攻各一。今晚初七人日的西甲，巴斯克雄獅主場鬥各賽事近四仗未嘗一勝的愛斯賓奴，此子挾勇態有力領軍全取三分，...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
有因必有果籲藝人要檢點 七師傅批王力宏 夠運唔易打沉
去年七仙羽（七師傅）曾打救郭奕芯、組合P1X3L及雷深如，連張敬軒都獲她賜名「Super J」後，首奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，睇齊張學友嘅「叱咤」大滿貫紀錄。問到如何拯救聲名狼藉的王力宏？七師傅寄語...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論｜列家居隔離指引 帶領公眾打疫戰 - 李一飄
鑑於外地的Omicron疫情以幾何級數式爆升，香港的疫情亦將循此路徑發展。過去兩天本港日均染疫個案達三百多宗，若這趨勢持續下去，不久確診人數將令醫療體系難以負荷。由此之故，防疫官員近日放口風，指香港將...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蔡約翰沈集成中三元 呂健威田泰安起孖 潘頓五W十騎全上名
昨日舉行谷草日賽，潘頓十匹坐騎全部上名，其中呂廄「高明駿將」、東廄「爆谷」、沈廄「風雷電」、蔡廄「旋風飛影」和羅廄「皇寶」在其胯下取勝，令他成為騎師王當然毫無懸念。至於呂健威另贏「威武覺醒」，沈集成另...
2022-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6