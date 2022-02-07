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關楓馨晒舊照 賀父親「登六」

2022-02-07 列印
■關楓馨上載與關禮傑十多年前的合照，慶祝父親「登六」。
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大年初五（5日）是關禮傑60歲大壽，女兒關楓馨在社交網說笑要「出賣」爸爸，上載了他們十多年前的合照，發文向爸爸送上祝賀。

關楓馨在帖中留言說道︰「今日係初五亦都係daddy嘅生日，所以要出賣下佢，post下啲十幾年前嘅相。Happy birthday爸爸！」二人父女關係一向良好，關楓馨公開的合照均十分有愛，相中不是被爸爸拖着、抱着，就是被攬到實一實。上年參選港姐的關楓馨，小時候已經眼仔碌碌，非常可愛，關禮傑也keep得不錯，依然好型。■關楓馨去年參選港姐，關禮傑十分支持。
■關楓馨去年參選港姐，關禮傑十分支持。


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