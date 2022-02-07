  • 2022年2月7日 星期一
  • 17º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情大埔弒兄髮型屋王祖藍施永青

日報新聞 > 娛樂

九巨星「現身」撐《不要臉》結局

2022-02-07 列印
■《青春不要臉》結局，無線剪輯了九位巨星的倒數場面，好經典。
Previous Next

TVB劇集《青春不要臉》前晚播出兩小時結局篇，除了劇中兩對情侶甜蜜互動惹來關注外，他們開心迎接90年代部份，更見到九位「倒數」歌影視紅星包括周潤發、曾志偉、鄭裕玲、洪金寶、譚詠麟、鍾楚紅、許冠傑、徐小鳳的現身，令網民相當驚喜。編審黎倩儀表示劇情是參考當年長達16小時的《齊心同步創90之演藝同歡新里程》馬拉松式直播節目。

至於藝訓班學員成長片段亦彩蛋處處，當中加插了當年「真」藝訓班學員畢業後的演出，片段相當珍貴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd