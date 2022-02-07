阮經天Po頭貼頭相公開戀情

阮經天自2015年與許瑋甯結束8年情後，先後與周冬雨、李佳穎等傳緋聞，但均沒有承認，直至日前終於公開新戀情，他在社交網分享和女友頭貼頭的自拍照，表示：「新年迎來了一些新希望，她是一個平凡的女孩子，希望大家給我們一點點空間好好認識彼此......」雖然阮經天用墨鏡、鬍鬚圖案遮擋女友樣貌，但仍可看到女方皮膚白皙、鼻高及笑容甜美。阮經天的經理人回覆台媒表示就如發文一樣是開心事，並指女方是普通上班族。