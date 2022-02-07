喁喁語｜佐佐木希撐爛滾老公復出 - 徐蓉蓉

■佐佐木希稱近年受不實報道影響，很不開心。

日本女星佐佐木希的諧星老公渡部建，前年爆出背妻搭上起碼10名女性，形象破滅而失去所有工作，停工1年7個月之後，渡部前日宣佈復出，與其所屬的二人諧星組合UNJASH拍檔兒嶋一哉演出節目《黑白UNJASH》，亦就自己的性醜聞再次道歉。雖然曾背妻「沙沙滾」，但其索妻佐佐木希不但堅持不離婚，更在社交網發文力撐老公復出，「從今天起丈夫開始復工了，我決定會守護着現在由零開始努力的丈夫，懷着比起至今更加感謝的心，希望與家人一起向前邁進。」佐佐木又稱這幾年來，有很多猜測或不是事實的報道，令她很不開心。網民對佐佐木力撐老公有彈有讚，有人認為她十分大方，但亦有網民質疑她竟然可以對着如此噁心的男人，另有人建議他們為兒子着想離開演藝界。徐蓉蓉