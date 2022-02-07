有因必有果籲藝人要檢點 七師傅批王力宏 夠運唔易打沉

蕾神出招■李靚蕾不斷出招，王力宏無力還擊。

仍有嘢做■傳出「睡粉絲」風波後，阿倫如常喺內地節目《時光音樂會》中演出。

準時專業■七師傅大讚張敬軒好專業，從來唔會遲到。

強勢復出■小豬強勢復出反應仲要幾唔錯。

亞洲第一■七師傅睇好姜濤將會係「亞洲第一」。

戴上紅Bra■七師傅喺《七福星》中為保錡戴上紅噹噹胸圍嚟應節。

工作不絕■郭奕芯獲七師傅加持後工作不絕，於《七福星》中出任主持之一。

熱心公益■七師傅熱心做善事，過年前拉埋郭奕芯及龐景峰派賀年食物。

奪新人獎■P1X3L獲師傅賜法號「OMG」後奪得商台「叱咤生力軍組合」銅獎。

形象入屋■七師傅因為有觀眾緣，去年拍咗半百個廣告，其中一個跟黃德斌合作。

攬住瞓街■J.Arie為斷窮根，攬住七師傅瞓街。

去年七仙羽（七師傅）曾打救郭奕芯、組合P1X3L及雷深如，連張敬軒都獲她賜名「Super J」後，首奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，睇齊張學友嘅「叱咤」大滿貫紀錄。問到如何拯救聲名狼藉的王力宏？七師傅寄語每個人做任何事都要同自己交代，有乜嘢因就種乜嘢果。七師傅於《七救星》節目中曾出招幫藝人轉運，雷深如(J.Arie)被七師傅攬完瞓街便斷窮根，順利開到處女個唱；P1X3L改法號「OMG」後奪得「叱咤生力軍組合」銅獎；而郭奕芯獲賜名「八鮮乳」變得工作多多，七師傅滿足說：「我拍節目目的係普渡眾生，藝人都係眾生之一，節目令到佢哋展現到才華獲更多人認識，同我合作嘅藝人運氣好好，所以戥佢哋開心。」修行人唔犯口孽問到如何打救被指「睡粉絲」的譚校長呢？七師傅認為傳聞影響唔到譚校長：「我好忙，唔知呢個新聞係真定係假，但佢喺娛樂圈咁耐唱歌又好聽，係值得尊重嘅前輩。我覺得支持你嘅人一定會支持你，好似我咁就算幾有料幾善良幾正面，都會有好多人憎我，呢啲都係緣份嚟！阿倫冇問題，佢都有好多人鍾意佢呀！佢人緣仲夠。」年輕男女可選擇至於王力宏同李靚蕾離婚演變嘅醜聞，七師傅就話冇親向當事人了解過，咁樣會對佢唔公平：「好似有啲新聞屈我都冇向我求證啦！娛樂新聞笑吓咪算，就算藝人有緋聞都可以彈起，條條大路通羅馬，當佢哋出返嚟就冇嘢㗎嘞！而且王力宏咁有才華同埋仲咁靚仔，運氣仲ok。」她又以羅志祥(小豬)為例：「佢出返嚟冇人再關注佢啲負面新聞，其實藝人好勤力先有今時今日嘅名氣，一旦俾負面新聞打沉對佢哋唔公平，後生男女有拍拖權利，唔啱分手都好正常，又唔係搞人妻。」姜濤「亞洲第一」七師傅強調藝人形象好緊要，廣告商尤其重視，故私生活要好檢點：「我去年拍咁多個廣告都係要經過審核通過，一分耕耘一分收穫，好似張敬軒咁夠勤力，永冇遲到。而且有乜因就收乜果，每個人要同自己交代，人品好嘅話行條路都唔同。」她又預言人品好嘅姜濤可以做到「亞洲第一」：「佢唱得跳得又靚仔，而且性格好，夠勤力，完全係集齊成功因素。另外，呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)人氣都會好旺。」採訪：方騫平 攝影：沈健程