有因必有果籲藝人要檢點 七師傅批王力宏 夠運唔易打沉

七師傅於《七救星》節目中曾出招幫藝人轉運，雷深如(J.Arie)被七師傅攬完瞓街便斷窮根，順利開到處女個唱；P1X3L改法號「OMG」後奪得「叱咤生力軍組合」銅獎；而郭奕芯獲賜名「八鮮乳」變得工作多多，七師傅滿足說：「我拍節目目的係普渡眾生，藝人都係眾生之一，節目令到佢哋展現到才華獲更多人認識，同我合作嘅藝人運氣好好，所以戥佢哋開心。」
修行人唔犯口孽
問到如何打救被指「睡粉絲」的譚校長呢？七師傅認為傳聞影響唔到譚校長：「我好忙，唔知呢個新聞係真定係假，但佢喺娛樂圈咁耐唱歌又好聽，係值得尊重嘅前輩。我覺得支持你嘅人一定會支持你，好似我咁就算幾有料幾善良幾正面，都會有好多人憎我，呢啲都係緣份嚟！阿倫冇問題，佢都有好多人鍾意佢呀！佢人緣仲夠。」
年輕男女可選擇
至於王力宏同李靚蕾離婚演變嘅醜聞，七師傅就話冇親向當事人了解過，咁樣會對佢唔公平：「好似有啲新聞屈我都冇向我求證啦！娛樂新聞笑吓咪算，就算藝人有緋聞都可以彈起，條條大路通羅馬，當佢哋出返嚟就冇嘢㗎嘞！而且王力宏咁有才華同埋仲咁靚仔，運氣仲ok。」她又以羅志祥(小豬)為例：「佢出返嚟冇人再關注佢啲負面新聞，其實藝人好勤力先有今時今日嘅名氣，一旦俾負面新聞打沉對佢哋唔公平，後生男女有拍拖權利，唔啱分手都好正常，又唔係搞人妻。」
姜濤「亞洲第一」
七師傅強調藝人形象好緊要，廣告商尤其重視，故私生活要好檢點：「我去年拍咁多個廣告都係要經過審核通過，一分耕耘一分收穫，好似張敬軒咁夠勤力，永冇遲到。而且有乜因就收乜果，每個人要同自己交代，人品好嘅話行條路都唔同。」她又預言人品好嘅姜濤可以做到「亞洲第一」：「佢唱得跳得又靚仔，而且性格好，夠勤力，完全係集齊成功因素。另外，呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)人氣都會好旺。」
採訪：方騫平 攝影：沈健程