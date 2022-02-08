《隱門》全員快測均呈陰性 陳展鵬與確診者同場拍外景　

■展鵬與智雯和其他工作人員均接受了快速病毒測試。

昨日有消息指，正在拍攝中的TVB新劇《隱門》劇組，有一名外判女道具工作人員確診新冠病毒，監製王心慰指該名確診者只參與拍外景，並沒返TVB，該劇台前幕後已接受快速病毒測試，幸全部呈陰性，並將停拍外景。曾有兩日與該位確診者同場開工的《隱門》男主角陳展鵬表示，當日得知對方確診，連飯也不吃即到醫院做檢測，並會每兩天接受檢測。該劇女主角黃智雯表示已打兩針疫苗，拍攝時要除口罩都無辦法，唯有頻頻消毒及拍攝前後戴口罩。黎耀祥昨日拍攝新劇《輕．功》外景，他指劇組很小心，演員只在拍攝時才除口罩。駕車開工的他帶飯盒在車內進餐，不會去餐廳進食。