BIGBANG四子今春出新歌

在全球大受歡迎的韓國男子組合BIGBANG，因其中一位成員勝利被揭性交易等罪遭判監退團後成為四人組合，但久未有新歌。「YG娛樂」昨日突然透露：「BIGBANG（G-Dragon、太陽、T.O.P及大聲）將在今年春天發表新歌。」這次是BIGBANG自18年3月後，首度再發表新歌，而新歌已完成錄音，MV則在拍攝中，BIGBANG的粉絲紛表驚喜兼殷切期待！YG亦宣佈T.O.P約滿離巢，他將以藝術家及企業家身份「拓展個人活動領域」，並會在情況許可下，繼續參與BIGBANG的活動。