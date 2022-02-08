阿佘「四萬咁口」向四哥拜年

留港度歲的佘詩曼相約多位圈中好友拜年敘舊，日前與好姊妹「七魔女」玩餐飽後，昨日年初七「人日」就貼出向曾合作演出《賭城群英會》的謝賢（四哥）拜年的合照。從阿佘的相片中可見，餐枱上有魚有肉甚豐富，阿佘和四哥均笑容燦爛，她更寫道：「開飯喇，笑到四萬咁口」！85歲的四哥精神飽滿，一樣「四萬咁口」！