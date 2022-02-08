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阿佘「四萬咁口」向四哥拜年

2022-02-08 列印
■阿佘和謝賢齊享受美食，開心合照！
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留港度歲的佘詩曼相約多位圈中好友拜年敘舊，日前與好姊妹「七魔女」玩餐飽後，昨日年初七「人日」就貼出向曾合作演出《賭城群英會》的謝賢（四哥）拜年的合照。

從阿佘的相片中可見，餐枱上有魚有肉甚豐富，阿佘和四哥均笑容燦爛，她更寫道：「開飯喇，笑到四萬咁口」！85歲的四哥精神飽滿，一樣「四萬咁口」！

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