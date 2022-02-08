亞視阿儀自爆獲示愛求婚

亞視藝人薛影儀及范莎莎等，昨日齊出席亞視新春團拜。近日新冠確診數字急增，阿儀因居住的元朗屋邨有人確診而要做檢測，令她覺得很煩，但幸好不需要隔離。她又稱因被粉絲騷擾感到很煩，更有粉絲向她示愛、求婚，但她已「封鎖」對方。阿儀直言想行桃花運，又稱暫時不想「識男仔」。居於屯門的范莎莎亦稱會加倍小心，並透露自己的工作受疫情影響，其中一個廣告要延期拍攝。