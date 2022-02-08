《鐵拳》CP望演古裝 姚子羚虎年隨緣搵對象 陳山聰考慮追B

■子羚唔識保護自己，所以拍到兩隻手都瘀青。

■劇中子羚着得少，仲要經常拍打戲相當甘。

■子羚和山聰本身老友鬼鬼，拍親熱戲完全冇避忌。

■出名鍾意動物的子羚，虎年想出書大講小動物。

■為騷肌戲山聰花個多月狂操，仲要keep住身形到拍攝尾段。

■山聰見Jaco已歲半大，與太太正研究追多個B。

■41歲的子羚唔心急搵對象，今年最緊要都是身體健康。

■45歲的山聰有意追多個B，今年更加要努力搵錢。

姚子羚和陳山聰在新劇《鐵拳英雄》第三度合演情侶，兩人由Buddy到做CP默契更好，未來想再合作演古裝，嘗試演繹細膩感情戲。踏入虎年，兩人雖然有機會休息陪屋企過年，但遇上疫情冇得玩，連願望都變得實際，單身的子羚搵對象會隨緣唔心急，反而想出書幫助小動物；而已為人父的山聰考慮追多個B前，想先搞童裝生意。繼《同盟》及《大步走》後，子羚和山聰在《鐵拳英雄》第三度合演情侶，除了得到觀眾歡迎，大呼好襯外，兩人都合作得特別開心。山聰認為大家冇尷尬，有助提升默契，「已經係稱兄道弟嗰啲Buddy，唔係朋友咁簡單，變咗我哋投放感情到位，啲默契係嚟得好自然，唔需要咁多避忌，亦都互相信任。」兩人都認為三次未夠喉，可以繼續合作，不過子羚笑山聰最近拍檔愈拍愈細，「佢o依家啲女拍檔全部都向下發展，嚟緊可能同炎明熹同Chantel（姚焯菲）嗰啲合作，哈哈！」山聰笑指湊完小花，下次可跟子羚拍古裝，「我哋古裝同一個劇試過，未試過做一對，古裝係另外一樣嘢，個情係收埋啲，戲味會再濃啲，玩多次可以試吓古裝。」拍得最辛苦劇集講到《鐵拳》打戲不斷，連平日嬌滴滴的子羚都要變身打女，她坦承是入行以來拍得最辛苦的劇，「係一個考驗，對我哋嚟講係難，每日去到現場師傅講一次，武師做一次，就要記住啲招式，時裝嘅打同呢種功夫又好唔同，所以吃力唔單止係體能上，仲要係精神上，因為要趕及個進度，冇時間畀你慢慢練，同埋因為唔識打，變咗唔識得點樣去保護自己。」山聰都心痛話：「佢兩隻手瘀晒紫色，陰功！」子羚解釋：「山聰佢哋識嘅會做到就停，但我會直情用個骨撞人哋度，變咗好容易受傷。」至於山聰除了為一場擂台戲花個多月瘋狂操肌外，還要急學詠春和泰拳，「拍之前（敖）嘉年幫我搵咗詠春師傅速成，總之要擺好個功架，手勢要啱，理論知道就OK，泰拳就搵咗盧惠光師傅幫手，我打畀光哥佢二話不說幫我，去佢個拳館教咗我10幾堂，好多謝佢幫我呢個忙。」出書講小動物在第5波疫情下踏入虎年，子羚未敢有太遠的計劃，「有啲嘢本嚟會發生都取消，不如順其自然，既然計劃都未必會成事，盡量呢啲時間休息，爭取時間增值。」所以這段日子，子羚會多睇書，仲為另一計劃做準備，「我有出書打算，同啲動物有關，要寫嘢都要有番啲墨水，趁呢個時間吸收多啲唔同嘢，同埋都學習點樣去調節自己情緒，疫情下我哋困住喺一個地方，好容易有好多負能量。」單身一段時間的子羚，早前在《新春開運王》自爆有3個追求者，連山聰也忍不住話：「3個呀！巴閉！」但子羚就解釋，「3個太少啦！哈哈！戲劇效果嚟啫！」雖然子羚都希望虎年搵到對象，但絕對唔心急，「緣份嘅嘢要嚟就嚟，當然都希望嘅，但我唔想夠鐘要結婚，就去搵一個並非適合我嘅對象，最終有個唔開心婚姻，不如搵到一個啱嘅先至去做呢件事，至於生小朋友，都要搵到個覺得適合對象先會諗。」搞網上童裝生意山聰2020年榮升爸爸，囝囝霆軒（Jaco）已歲半大，他與太太Apple虎年正研究會否追多個B，「我好想要多個細佬妹畀Jaco，但係我同太太都忙，生多個要諗清楚，因為如果有兩個小朋友，太太唔可以再做嘢，呢樣嘢要考慮清楚。」努力搵錢也是山聰新一年目標，因Jaco愈大愈多錢使，所以有意搞生意，「朋友話我咁鍾意時裝，不如出自己品牌，我o依家成日上網幫Jaco訂衫，啲衫好鬼有型，啲朋友問我喺邊度買，我忽發奇想出童裝，搞童裝生意，呢個有得諗，巿場好大，擺上網唔使有實體店，希望今年我完成咗啲劇集後，有時間plan吓有冇可能做到呢樣嘢，搵啲廠或者投資者一齊合作。」採訪：杜杜 攝影：葉君海 髮型：Taylor Wan@Hair Corner K-11(子羚)、Seiko Sin@hairculture(山聰)化妝：Henry Li(子羚)、Chloe Yu(山聰)服飾：DearBell2Ling(子羚)、bespoked_ianchang(山聰)