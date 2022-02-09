■妮歌再憑《成為里卡多之路》入圍爭后。

■班尼狄主演的《犬山記》，是今屆獲最多提名的作品。

■日本電影《Drive My Car》獲提名最佳電影等獎項。

■《沙丘瀚戰》獲9項提名。

■古天樂監製的《一家人》角逐最佳動畫。

第94屆奧斯卡頒獎禮昨晚公佈提名名單，《犬山記》獲項12提名先勝一仗，班尼狄甘貝巴治亦憑該片大熱入圍爭影帝，金球影后妮歌潔曼亦順利憑《成為里卡多之路》入圍爭后。而古天樂監製的動畫《一家人大戰機械人》亦獲提名角逐最佳動畫獎！第94屆奧斯卡頒獎禮提名名單昨晚由Tracee Ellis Ross及Leslie Jordan公佈，《犬山記》獲12項（包括Kodi Smit-McPhee及Jesse Plemons同入圍男配獎）提名領先，其次是有9項提名的《沙丘瀚戰》，兩片均入圍最佳電影、導演、美術設計、攝影等。影帝方面，入圍的有大熱的《犬山記》班尼狄甘巴貝治、《王者世家》韋史密夫、《馬克白》丹素華盛頓、《夢想期限tick, tick...BOOM!》安德魯嘉菲和《成為里卡多之路》的謝菲亞巴登。《成為里卡多之路》金球影后妮歌潔曼將與《史賓沙》姬絲汀史釗活、《失去的女兒》奧莉花高雯等爭后（名單詳見附表），但賽前被睇好入圍爭后的Lady Gaga，則爆冷未能順利憑《GUCCI名門望族》入圍！古天樂監製動畫獲提名入圍最佳電影的作品有《犬山記》、《沙丘瀚戰》、《貝爾法斯特》、《千萬別抬頭》、日本片《Drive My Car》等10部電影。《Drive》片亦獲最佳導演、國際電影及改編劇本提名。古天樂有份投資及監製的動畫《一家人大戰機械人》入圍最佳動畫，與《盛夏友晴天》、《奇幻魔法屋》、《魔龍王國》等作品爭獎。古天樂昨晚欣聞喜訊感到開心及榮幸，他說：「希望呢部動畫可以帶到o依家最需要嘅正能量畀大家，最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品畀大家。」