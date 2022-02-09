拜神祈福 推香港攝影冊為港人打氣 任達華聞17歲囡囡戀情即否認

誠心上香■華哥誠心上香，望全世界人身體健康，疫情盡快完結。

陪吓家人■受疫情影響工作會延期，華哥有時間留港陪吓老婆及寶貝女。

快手快腳■疫情下華哥拜神都加快手腳，唔好逗留得太耐。

天生一對■華哥跟琦琦都鍾意鮮花，過年前去咗花農影靚相。

金鷹視帝■華哥曾憑劇集《澳門人家》獲封中國金鷹視帝，他希望繼續拍多啲好戲。

索爆二代■「索爆星二代」Ella唔止樣靚，仲有完美曲線。

御用攝影■華哥係Ella御用攝影師，點知被投訴影得唔夠靚。

再出畫冊■華哥喺2017年出過第3本攝影集《香港.別的風景》，他打算明年再出畫冊。

華哥大作■華哥鏡頭下嘅保育建築物藍屋仔。

新年禮物■華哥為咗冧妻繪畫嘅老虎圖，畫功唔錯。

拍戲勝地■華仔話香港係個美麗地方，應該多啲喺香港特式街道取景拍戲。

8億票房■華哥演出嘅電影新片《誤殺2》喺內地累積咗8億票房，片中華哥飾演一位平凡嘅老警員。

今年初，任達華在內地拍完戲即返港跟老婆琦琦及囡囡任晴佳（Ella）團聚過農曆新年，本報記者日前直擊華哥快閃式到蓮花宮拜神祈福，問到係咪要趕走17歲囡囡Ella嘅爛桃花？他即九秒九緊張搶答：「未未未(拍拖)，我祈求全世界嘅人都身體健康。」好有愛嘅華哥更打算明年推出香港攝影畫冊，為疫情下辛苦硬撐的港人打氣。今年農曆新年繼續喺疫情中度過，任達華為免喺人多地方聚集太耐，他抵達大坑蓮花宮後都快速地誠心上香，華哥祈望新一年大家都身體健康，有信心疫情會好快完結，最重要大家保持正面諗法向前行，電視及電影業都繼續努力。唔認係呷醋爹哋由於英國疫情嚴峻，華哥的囡囡Ella暫時留港求學，本報記者得知愈大愈靚的Ella是就讀的國際學校「校花」，獲好多系出名門的男同學追求。最近Ella被拍得與少男齊上車，被傳情竇初開。華哥強調囡囡未拍拖，「(Ella)拍拖唔會唔話我知，我哋乜都傾…」不過，當記者告訴華哥，Ella係好有異性緣嘅「校花」時，華哥馬上碌大雙眼，既緊張又帶點疑惑說：「唔係喎！我感覺唔到喎…哈哈…冇呀冇呀…」至於呢個呷醋爹哋係咪唔Like囡囡咁早拍拖，就算提吓都會黑面呢？華哥就澄清當日接受記者訪問談囡囡緋聞時並冇黑面，他笑住變「腰果眼」說：「我冇黑面，你睇我眼神就知我有幾開心啦！個女愈嚟愈大，同佢傾多啲密偈好啲。」語畢，他又自爆一句：「希望個女唔好咁快大！」好掛住香港海岸線華哥之前離港8個月，表示好掛住家人及香港嘅海岸線：「我同Ella都好鍾意香港，香港真係一個好有特色好靚嘅地方，有好多有線條嘅建築物，構成幾何圖案，疫情過後希望世界各地多啲人嚟香港。」華哥更打算明年出一本結集散文、攝影及繪圖的畫冊，他會影吓香港嘅冷巷及地道建築物等，將香港美好一面話畀人知：「o依家大家都要堅持住，欣賞吓身邊景物有幾靚，希望疫情快啲過。」問到攝影畫冊中會否加入幾張由他操刀嘅Ella靚相？他卻說不會，坦言曾被囡囡投訴：「佢嫌我影得唔夠專業唔夠靚，佢哋(母女)呢方面嘅觀察能力比我強，我攝影仲有進步嘅空間。」採訪：方騫平 攝影：沈健程