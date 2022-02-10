■Venus今次做奸角未夠喉，仲想再試更奸角色。

■估唔到Lolita偶包咁重，唔敢做醜化角色。

■Lolita與Archie劇中一段Puppy Love反而令她好頭痕。

■Venus為了Eden而欺凌疑似情敵的Yumi。

■Lolita最想跟三屆視帝黎耀祥合作，好好跟對方學習。

■Venus跟黃智賢上工作坊都未夠喉，想合作再偷師。

「聲夢」Venus（林沚羿）和Lolita（蔡愷穎）最近在《青春本我》挑戰演技，Venus演欺凌Yumi（鍾柔美）大奸角，而Lolita就要跟Archie（冼靖峰）大搞曖昧。不過兩人有過今次演戲經驗，都認為某程度上比唱歌更好玩，仲希望有機會再拍，更想跟黎耀祥和黃智賢兩位好戲前輩合作偷師。採訪：杜淑霞協力：秦詠姿攝影：沈健程、葉君海Venus和Lolita都是初次拍劇，兩人坦承有些情況較難應付。Venus劇中跟Eden（劉展霆）是分手舊情人，她承認太投入角色，對Eden態度也受影響，「我哋係呢套劇初次接觸，因為角色係俾呢個男仔傷害咗，所以好唔鍾意佢，平時同佢講嘢都會唔小心刻薄咗少少。」而拍拖經驗不多的Lolita，面對跟Archie的感情戲也覺困難，「我拍過一次咋！同埋段時間都好短。我拍時望住Archie會忍唔到笑，太熟係會爆笑，導演話想做到好似韓劇嘅感覺，唔使講好多嘢一個眼神動作交侍，但我哋有眼神接觸就想笑。」有過這次經驗，兩人都承認愛上了演戲，甚至比起唱歌更大興趣。Lolita說：「我揀唔到，兩樣都好玩。」Venus直情話會揀演戲，「我好享受演戲過程，可以投入長久啲做一件事，但唱歌可能準備成個月，上台唱得3分幾鐘，拍劇就可以畀觀眾更易睇到自己嘅努力。」至於想挑戰角色，Lolita承認有偶像包袱，「醜女要諗吓，奸角可以，因為自己唔靚，再醜化怕好核突。」而Venus想演角色再奸點，「可以去盡啲，有機會可以玩一個再浮誇啲，再大派啲嘅奸角，係人都驚再乞人憎啲，或者演個背景好貼地啲角色。」兩人有機會更想跟前輩黎耀祥和黃智賢偷師，Lolita說：「我近排有睇佢嘅《拳王》，之前又有《殺手》同好經典嘅《巾幗梟雄》，佢真係好有戲，有機會同佢合作跟佢學吓嘢，都係一件好嘅事，好難得機會。」Venus說：「我想跟黃智賢請教一下，因為我哋有喺藝訓班做旁聽生，佢嚟同我哋做咗幾個工作坊，佢教我哋演戲係好有幫助，跟佢學過點樣拆解一份劇本，都幫助到我拍今次套劇，所以想同老師再偷吓師。」