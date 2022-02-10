■陳展鵬早前已完成新劇《隱門》的戲份。

■前排右起：黎諾懿和太太李潔瑩等齊錄影《諸朋戀友》。

■黎諾懿在初一曾分享兩子的賀年照。

陳展鵬主演新劇《隱門》有一位外判劇組人員日前確診，台前幕後即進行檢測，幸未再有人中招。展鵬昨偕太太單文柔錄影《諸朋戀友》，他透露已拍完《隱門》戲份，可放幾日假陪太太和女兒，並感謝太太不辭勞苦為家人健康把關！陳展鵬與單文柔昨日齊到電視城錄影新節目《諸朋戀友》時透露，這幾天可放假陪妻女，問到是否因為主演的《隱門》劇組有人確診而要停工放假？他說：「有繼續拍廠景，其實新一波數字開始上升時，公司已有安排，問我們拍攝是否安全，但始終拍劇牽涉太多，未能夠即時安排。」展鵬獲悉有同場人員確診後，安全為上即到私家醫院接受測試，報告亦呈陰性。問他回到家中是否要自我隔離？單文柔就指展鵬每日都消毒不擔心，展鵬更不忘呼籲大家要提高衞生抗疫意識，到確診數字回落後再投入正常生活。減少帶女兒外出展鵬已拍完《隱門》的戲份，又感謝太太一直不辭勞苦為家人的健康把關。文柔坦言大家都擔憂疫情一段時間，但應該正面地生活，自己亦擔心展鵬出外拍劇時的染疫風險，現在亦減少帶女兒外出，自己最大「娛樂」只是行街市！問文柔可會復出拍劇？她稱要照顧小朋友，自己喜愛在家拍片分享，但也有多接綜藝工作。展鵬笑言若太太捱得可拍劇，文柔直言可以一試呢！黎諾懿昨日亦和太太李潔瑩（Nicole）參與錄影，談到過年話題時，諾懿指細仔秉承黎家「傳統」，在初一因發燒入院！原來他的大仔以往也曾在初一入院，幸好都是無恙已回家休息。問到可會趁下周一情人節下廚冧妻？黎諾懿竟斗膽說不會，又推說：「現在多了個小朋友，想鋸扒都困難，莫非要鋸鋸吓扒去泵奶？之後補祝啦！」