李秉憲李敏貞確診居家隔離

■金宇彬日前分享戴口罩外出的相片。

■現年34歲的鈴木杏確診後未有病徵。

新冠疫情持續肆虐多地，昨日再有多名日韓藝人確診，韓國影帝李秉憲的事務所表示：「李秉憲最近進行新冠病毒檢測，本月7日獲悉呈陽性，證實染疫。」而被列為密切接觸者的太太李敏貞，其後亦收到陽性報告，兩夫妻正接受居家隔離，他們早前已打齊3針疫苗。李秉憲近期正在拍攝新劇《我們的藍調》，同劇演員有金宇彬、申敏兒及車勝元等，全體劇組已停工接受檢測，未再有人確診。打齊3針的韓團Epik High的成員Tablo，昨日亦宣佈確診。日本藝能界方面，市原隼人昨日透露，因有親戚發燒接受檢測呈陽性，他其後接受檢測亦於前日確診，初時無病徵的他其後才發燒。曾拍攝《頭文字D》的鈴木杏亦透過事務所透露，前日獲悉結果為陽性，而她確診後未有病徵；尊尼組合Kis-My-Ft2成員千賀健永因喉嚨痛及疲倦接受檢測後證實確診，他的隊友檢測結果均呈陰性，但原定於周末舉行的兩場演唱會要取消！圖：網上圖片