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Adele掃英國音樂獎三大獎

2022-02-10 列印
■Adele在《英國音樂獎》成大贏家。
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英國天后Adele前日現身倫敦出席《英國音樂獎》，掃走三獎成大贏家，包括年度歌手、年度歌曲與年度大碟。Adele行紅地氈時被發現左手無名指戴上鑽戒，引來她與男友Rich Paul訂婚的傳聞。

今屆取消男女分開賽制，Adele於年度歌手擊敗英國天王Ed Sheeran，並寸爆大會表示還是想做一位女歌手和女人，並為此感到驕傲。Adele在台上哽咽感謝前夫Simon Konecki與9歲兒子Angelo，指兒子多年來對她很有耐性。

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