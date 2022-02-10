  • 2022年2月10日 星期四
  • 18º
  • 81%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情疫苗通行證強檢無名份的愛康寧大廈

日報新聞 > 娛樂

姜濤攬暖風機冧稱暖過女友

2022-02-10 列印
■姜濤攬住暖風機一臉滿足。
Previous Next

姜濤拍新劇《季前賽》幾乎每天拍到凌晨，還要拍廣告、出新歌，他在社交網分享開工照片和短片，表示：「拍戲 廣告 拍戲 廣告，不用睡覺」。片中他披羽絨，一臉疲態攬着暖風機，冧爆稱：「好幸福，要咩女朋友呀你話？要呢個咪得囉，女朋友都比唔到呢啲溫暖！」有工作人員問姜濤多久未睡，他自爆：「30幾40個鐘」在旁有人回答：「後生仔捱得住！」不少「姜糖」怕偶像會體力不支，直指收買人命，提醒他要保重身體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd