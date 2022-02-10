Anson Lo興奮舉V慶祝收工

盧瀚霆（Anson Lo）日前拍新歌MV拍足25小時外，最近亦忙拍電影，日夜顛倒，昨晨他在社交網晒靚仔自拍，留言表示：「6:40AM迫自己唔好瞓着！」兩小時後再興奮舉V表示：「子傑收工~8:45AM」最後晒一碟炒飯表示睡前吃「早餐」才去休息。此外，Anson Lo接受星島多倫多A1中文電台訪問，首次透露新電影的題材：「有懸疑、鬼魅、人性、感情，亦有人最真摯情感，我覺得好有趣。」電影預計今年上映。