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戴祖儀對丁子朗冇晒感情

2022-02-10 列印
■戴祖儀與伍富橋出席《不可能任務》記者會。
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戴祖儀昨日亮相《不可能任務》記者會期間，丁子朗到場八卦，問祖儀是否因《青春不要臉》咀出真感情？她笑指感情已隨劇集完結，公私分明，她自爆喜歡哥哥而不是「小鮮肉」，笑言最喜歡錢嘉樂。提到被指投資NFT勁賺7位數，祖儀稱若是真就開心，只知已賣清，但未計算收入。

同場的伍富橋早前在社交網晒合照公佈新戀情，他透露與圈外女友交往半年，現階段感情穩定，如求婚獲對方應承便展開下一步。問情人節會否實行？他笑言是好提議。

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