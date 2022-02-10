戴祖儀對丁子朗冇晒感情

戴祖儀昨日亮相《不可能任務》記者會期間，丁子朗到場八卦，問祖儀是否因《青春不要臉》咀出真感情？她笑指感情已隨劇集完結，公私分明，她自爆喜歡哥哥而不是「小鮮肉」，笑言最喜歡錢嘉樂。提到被指投資NFT勁賺7位數，祖儀稱若是真就開心，只知已賣清，但未計算收入。同場的伍富橋早前在社交網晒合照公佈新戀情，他透露與圈外女友交往半年，現階段感情穩定，如求婚獲對方應承便展開下一步。問情人節會否實行？他笑言是好提議。