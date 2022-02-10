同黎諾懿許願樹拋寶牒祈福 李佳芯強調單身 未Ready拍拖

寶牒許願■兩人喺寶牒上寫上新年願望，黎諾懿希望李佳芯可以夢想成真。

齊做綜藝■黎諾懿新一年會搞綜藝節目，到時同李佳芯會有合作。

否認緋聞■李佳芯堅持同陳恩德從來冇拍過拖。

未ready好■Ali跟舊愛陳炳銓分手一年，仲未ready好接受新戀情。

文青「女神」■去年李佳芯推出過散文集《心之所往》。

網民力撐■Ali好開心憑劇集《智能愛人》的阿寶奪得TVB「最受歡迎電視女角色」。

開心飛起■李佳芯拋咗3次終於成功，開心到彈起。

試吓新嘢■李佳芯、黎諾懿堅持唔再拍《BB來了》續集，試其他新嘢仲好玩。

行善積德■黎諾懿感恩自己擁有嘅一切，所以不時出錢出力行善。

任務完成■去年黎諾懿為「小春雞」添來弟弟「小冬牛」，自言已完成晒人生使命。

39歲嘅李佳芯（Ali）月前被爆與城中富豪「蟲草大王」陳恩德秘戀逾一年，不過Ali火速落閘否認更稱同「陳生」冇發展可能。強調單身嘅「女神」Ali日前同老友黎諾懿去許願樹拋寶牒祈福，女方喺寶牒只寫上「身體健康平安喜樂」，她重申緋聞唔係真，感情方面未ready，只好交返畀個天。李佳芯同黎諾懿因為劇集《BB來了》結緣，兩人約埋去許願樹拋寶牒、敲鐘祈福，Ali邊拋邊講吉利說話：「虎年大家都好！」她拋咗3次就成功，雖然寶牒落點比較低，但都開心到跳起；諾懿就拋足8次，要Ali不停為他加油：「代表住好快會行好運。」黎諾懿解釋，係因為其中一個願望「夢想成真」係送畀好拍檔李小姐(Ali) 嘅，所以希望將寶牒掟得愈高愈好，Ali大讚諾懿係暖男拍檔。好有義氣嘅黎諾懿卻說：「o依家我人生冇嘢從缺，咪將小小福氣送畀人囉。」健康快樂最重要談到新年願望，李佳芯話年年都差唔多，最重要身體健康：「呢兩年調整咗心態都過得幾好，o依家係大環境嘅事，有疫情、海嘯、地震、水災，除咗自己外，仲要關顧埋動物、家人及朋友，既然所有嘢要喺自身出發嘅話，身體健康，平安喜樂好重要，搞掂自己先做其他嘢。」黎諾懿覺得最緊要開心，因為疫情下好多計劃都趕唔上預期，最慘演員嘅黃金時間有限，所以好希望Ali夢想成真可以做到想做嘅事。Ali最開心獲網民力橕：「呢兩年做咗好多嘢，推出過散文集及舉行過陶瓷和書法展，又開拍微電影，做到好有份量及好有價值嘅嘢，希望之後都可以試多啲新嘢。」黎諾懿大讚李佳芯有喜感，綜藝方面可以交畀佢搞，笑言安排她同高海寧、張曦雯、姚子羚等做女團。緣份由天去安排問到諾懿可會幫Ali做媒搵返個城中筍盤？諾懿堅持唔做媒人三代好：「緣份到嘅話，可以送外賣都有，可能會遇到外賣仔鄭嘉穎及MIRROR呢！」Ali聽完開心大笑：「邊有咁多鄭嘉穎呀！不過，緣份真係唔可以強求嘅，就交返畀個天安排啦。」跟舊愛陳炳銓分手一年的Ali坦言：「仲未ready好，所以話要隨緣。」被封為「女神世一」嘅李佳芯堅持唔覺有人追：「塵世間認為女神係可遠觀而不可褻玩嘛。(同陳恩德嘅緋聞真定假呢？)梗係假，否則我唔會一枝公嚟許願啦。」採訪：方騫平 攝影：沈健程