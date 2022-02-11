■蓮姐識扮飄忽眼神，可嘗試演精神分裂角色。

■Rock知演戲對`唱歌表達感情有幫助，所以想多演戲。

■Aeren和蓮姐自稱最叻演喊戲。

■Rock着起校服扮中學生，都算冇違和感。

■劇中錢嘉樂和湯盈盈演Aeren的虎爸虎媽。

■Aeren正學習打拳，最希望有機會做型爆打女。

「聲夢」Aeren（文凱婷）、Rock（何晉樂）和蓮姐（林君蓮）最近在《青春本我》初次體驗做演員，3人覺得好玩之餘，亦體會到演戲上不少難題，幸好順利完成挑戰。有過今次經驗，他們都想繼續有機會演戲，仲期待演繹其他角色，不過最希望《青春本我》開第二季，一班「聲夢」學員再一齊玩。採訪：杜淑霞 協力：秦詠姿 攝影：沈健程、葉君海髮型：Bluedy Wong@Base 8 Salon(Rock) 化妝：Wasabi Cheung@Kings Makeup(Rock)劇中同現實都是神婆的蓮姐，今次最難演是角色不能笑，「我個角色永遠都唔笑，但係其他人都係好開心，譬如有首好開心嘅歌，大家都好開心笑，但係我就唔准笑，個反差出嚟會好好笑，但係我忍笑忍得好辛苦，仲要對手戲大部份係同Felix，見到佢鼻窿同頭髮，仲有對八字眉就想笑，好彩後尾都忍慣咗。」對於Rock最困難要算是25歲的他，要扮中學生着校服，「梗係有難度啦！好彩我仲可以掹車邊做到，我同Chantel（姚焯菲）差10年仲可以同班，不過，我真係冇乜試過校園生活，以前喺英國讀書比較摺，好開心有今次經歷，雖然係拍戲，但好似去咗Summer School。」同前輩演戲壓力大劇中飾演錢嘉樂和湯盈盈囡囡的Aeren，最初知道要跟前輩合作，壓力好大，「因為唔認識，佢哋感覺有啲嚴肅，可能我以為係武打演員，打得可能惡惡哋，好擔心唔係好認識佢哋，NG時佢哋會唔會嬲，但第一次見佢哋，已經好nice咁叫我阿女，嗰吓好似已經破咗冰，當然做戲時，佢哋演技令我入返狀態，譬如湯盈盈前輩問我點解唔食藥，我畀佢震懾咗，導演NG話我太驚。」3人有個今次拍劇經驗，都想繼續有機會嘗試演戲，蓮姐想演精神分裂角色，Rock恨演情緒波動大角色，而Aeren就想挑戰做打女，他們仲自稱是喊包，希望未來有機會發揮喊功。不過他們最想有機會《青春本我》開第二季，可以一班「聲夢」學員再合作，他們仲想好主題，「《青春本我》大學版，或者職場版加啲大學都可以。」