安德魯爭影帝獲「蜘蛛兄弟」祝賀冧爆

■安德魯（右）獲「蜘蛛兄弟」杜比（左）及湯姆祝賀。

「第二代蜘蛛俠」安德魯嘉菲日前憑《夢想期限tick, tick…BOOM！》入圍奧斯卡影帝，前日他受訪表示獲得兩位「蜘蛛兄弟」杜比麥奎爾及湯姆賀倫傳短訊祝賀，「我收到杜比和湯姆很甜、很甜的短訊，非常甜蜜。蜘蛛兄弟今日都在行動，他們一直非常支持我，十分可愛。」安德魯又提到入圍奧斯卡感到十分興奮，「我知道我有多幸運，亦很激動。以這種方式獲得榮譽和認可令我深受感動，亦非常超現實。」此外，曾主持奧斯卡頒獎禮的名嘴Jimmy Kimmel在節目為《蜘蛛俠：不戰無歸》未能獲金像最佳電影提名，反而《千萬別抬頭》入圍而感氣憤。