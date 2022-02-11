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蒼井優懷首胎 預產期今年夏天

2022-02-11 列印
■蒼井優與諧星山里亮太結婚近三年，終公佈懷孕喜訊。
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日本影后蒼井優於2019年突然與諧星山里亮太閃婚，被指是美女與野獸組合，二人婚後常被拍到一起外出，相當恩愛。結婚近3年的他們昨日凌晨公佈喜訊，36歲的蒼井優已為44歲的山里懷有身孕，預產期為今年夏天。山里與妻子發聯合聲明，表示首胎已進入了安定期，並衷心感謝大家。

山里由其所屬諧星組合南海甜心的女拍檔山崎靜代做紅娘，介紹他與蒼井認識，二人於2019年4月開始拍拖，只拍了拖兩個月就閃婚。在公佈懷孕喜訊之後，山里在凌晨主持電台節目時，表示很感恩妻子懷上了第一胎，希望順利在夏天能與BB見面。


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