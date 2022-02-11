■林作教「作粉」曹子浩及Linda做戲。

■楊慧敏行為出位有話題性，最合乎林作要求。

■「口罩小姐」參賽者楊慧敏跳住唱粗口歌。

■連佳麗自彈自唱《他約我去迪士尼》。

■17歲「陳同佳」Keith懶理現場笑聲。

■哈哈表演倒立時，連褲袋內嘅銀包都跌埋出嚟。

去年「林鍾拳擊大戰」成為熱話，今年林作事業更上一層樓，除於保險業界擢升成為區域經理外，他更開設網台暫名「打真軍」力撼YouTube有39萬人訂閱的「試當真」，正式向白手興家捧紅成team人嘅游學修宣戰。林作及裕美日前展開招募成員活動，第一輪面試揀咗10位素人，林作形容呢批「打真軍之友」係Odd Ball(怪胎)，非常夠話題性。採訪：方騫平 攝影：沈健程「行動派」林作坐言起行，短時間內經已組織好導演、製片、攝影等「打真軍」團隊，而林作則出任成隊team嘅監製及幕後軍師。對於「打真軍」跟「試當真」喺YouTube上決鬥，唔少「巴打」畀Like支持林作，強調會食住花生睇好戲，睇吓林作搞到啲乜出嚟。「作粉」慕名而來林作連招募「打真軍」成員都一樣受關注，日前喺佢嘅豪宅進行第一輪面試，部份面試嘅素人其貌不揚，有啲「作粉」就慕名而來。其中17歲的「陳同佳」Keith天生一副厭世樣，講對白木無表情，卻自信滿滿，笑到林作碌地；至於形容自己係無業廢青嘅HaHa(哈哈)除咗即席表演倒立，同場仲加演魔術表演。另外，曾參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》疑受唔住網友負評而企圖飲殺蟲水藥及漂白水嘅楊慧敏(老闆娘Mina)，除咗大唱粗口版《Sugar In The Marmalade》，仲跳舞跳到瞓晒落地，身穿露臍裝加熱褲的Mina相當出位，更High到對住鏡頭豎起中指。而香港開電視主持人連佳麗(Kelly)最正常，她自彈自唱《他約我去迪士尼》都悅耳動聽。而作為公司CEO助理，操得一口流利英文嘅Linda就高唱國歌。據知Mina、Linda、Kelly及Keith均已入選。