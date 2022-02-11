採訪：方騫平 攝影：沈健程
「行動派」林作坐言起行，短時間內經已組織好導演、製片、攝影等「打真軍」團隊，而林作則出任成隊team嘅監製及幕後軍師。對於「打真軍」跟「試當真」喺YouTube上決鬥，唔少「巴打」畀Like支持林作，強調會食住花生睇好戲，睇吓林作搞到啲乜出嚟。
「作粉」慕名而來
林作連招募「打真軍」成員都一樣受關注，日前喺佢嘅豪宅進行第一輪面試，部份面試嘅素人其貌不揚，有啲「作粉」就慕名而來。其中17歲的「陳同佳」Keith天生一副厭世樣，講對白木無表情，卻自信滿滿，笑到林作碌地；至於形容自己係無業廢青嘅HaHa(哈哈)除咗即席表演倒立，同場仲加演魔術表演。另外，曾參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》疑受唔住網友負評而企圖飲殺蟲水藥及漂白水嘅楊慧敏(老闆娘Mina)，除咗大唱粗口版《Sugar In The Marmalade》，仲跳舞跳到瞓晒落地，身穿露臍裝加熱褲的Mina相當出位，更High到對住鏡頭豎起中指。而香港開電視主持人連佳麗(Kelly)最正常，她自彈自唱《他約我去迪士尼》都悅耳動聽。而作為公司CEO助理，操得一口流利英文嘅Linda就高唱國歌。據知Mina、Linda、Kelly及Keith均已入選。