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湯唯否認婚變：目前非常幸福

2022-02-11 列印
■湯唯在14年下嫁韓國導演金泰勇。
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現年42歲的《色，戒》女主角湯唯，在2014年與韓國導演金泰勇結婚，婚後長居韓國，湯唯在16年於香港誕下一女，上年再度演出老公執導作品。影迷以為湯唯繼續夫唱婦隨在韓生活，昨日有報道指她已帶同女兒搬回北京居住，上年湯唯生日亦未獲老公陪伴慶祝，惹來婚變「分居」傳言。

湯唯昨日透過經理人公司否認婚變，她表示：「目前非常幸福，現在還在為老公的電影配音，一家人好好的。」但未有回應攜女回內地居住事宜。

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