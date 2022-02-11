去年離婚虎年重新出發 鄭健樂增值盼唔再齋演大隻佬

■05年，Rocky參加《香港先生》奪得「健力組」冠軍，大隻佬形象深入民心。

■Rocky為照顧好兩個囝囝，近期努力增值。

■Rocky在新劇《法言人》，會跟馬國明合作。

■08年，Rocky跟當時太太及大仔合照。

■Rocky向民間廚神陳太拜師，學煮「生炒臘味糯米飯」。

■Rocky在陳太指導下，努力學炒糯米飯。

鄭健樂（Rocky）05年參加《香港先生》奪「健力組」冠軍入行，一直給人大隻佬形象，前年因胃部感染幽門螺旋菌停工休養，去年又與妻子離婚，為了有穩定收入供養一對患有自閉兒子，他除了幕前演出，最近還積極增值，學唱歌和演戲外，還向民間廚神拜師學煮餸，望虎年唔使齋演大隻佬，開多幾瓣增加收入，照顧好一對兒子。Rocky近年少幕前演出，以為他專注於健身教練工作，原來只因前年胃部感染幽門螺旋菌，被迫停工休養一年，「一向都同TVB有約，但係上年唔係太活躍，好多監製同藝員同事誤會咗，以為我離開咗。」最近除了在《愛·回家之開心速遞》演出，還忙拍新劇《四十二章經》及《法言人》。學烹飪益處多去年Rocky減產，也因跟太太搞離婚，現在兩名患有輕度自閉症、就讀特殊中學的兒子，由前妻負責照顧，他有時間就會陪住兩個仔，「佢哋由細都大同我都係朋友咁，兩個仔都好黐我。」兩個囝囝除開心睇他電視演出，大仔更受他影響愛上運動，「見我對啞鈴會攞嚟舉吓，佢最鍾意游水，而細仔鍾意音樂多啲。」他為了兩個囝囝，更努力增值學演技、唱歌，最近更學埋烹飪，趁新年跟民間廚神陳太學煮「生炒臘味糯米飯」，「單身寡佬學多啲嘢傍吓身，生活都好啲，學識煮飯可以照顧好兩個仔，又可以孝敬我媽咪。」Rocky增值最終想開濶自己演藝工作的路，踏入虎年希望可以唔再齋演大隻佬，「我選完《香港先生》後，好多機會拍電視劇等巿民認識我，以往我做嘅角色多數係大隻佬，其實都有好處，認定咗我係嗰一類型角色，但我想將呢樣嘢加多啲變化，變得範圍大啲，唔一定演健身教練嘅大隻佬，可以係CEO嘅大隻佬，大隻可以唔係淨係外形同身形，可以有其他形象，好似最近《法言人》做警察，都唔關大隻事，角色有少少變化。」採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 場地：Menu Italiano HK