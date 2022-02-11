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18小時斷食加高強度訓練 韓國男神Rain公開操肌秘訣

2022-02-11 列印
■金汎身形亦十分弗。
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由Rain、金汎及Uie主演的韓劇《Ghost Doctor》，以醫療題材作主打卻又帶點靈異元素，開播後備受劇迷熱捧。

身為主角的Rain已踏入不惑之年，但身形依然弗爆，不時在社交平台大晒「朱古力」腹肌及人魚線。為了保持最佳狀態，Rain對於進食時間亦十分有規律，早上起牀後先喝兩杯溫水，中午12點便進食午餐，晚餐則於5點開始，之後時間就禁止進食，中間幾乎有接近18小時斷食。當然還需借助健身配合，Rain慣常採用高強度的TABATA，早前他曾在個人頻道與大家分享，一次做30分鐘就有減脂和鍛鍊肌肉的效果。■Rain身形弗爆，不時大晒肌肉。
■Rain身形弗爆，不時大晒肌肉。
■Rain與金汎新劇《Ghost Doctor》，收視口碑均好。
■Rain與金汎新劇《Ghost Doctor》，收視口碑均好。
■Rain公開他的健身過程，強度十分大。
■Rain公開他的健身過程，強度十分大。


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