《無名》黑白劇照曝光 偉仔Chok爆登場放「眼」

■王一博亦有現身鬥Chok。

梁朝偉傳收6000萬人民幣片酬，接拍的內地諜戰題材電影《無名》，近日有一輯黑白劇照曝光！偉仔型爆登場，戴上帽子的他繼續施展「電眼」魅力，還有上位男星王一博及王傳君現身鬥Chok！《無名》電影官網前日亦上載一段預告片，可見王一博和王傳君身處海邊以上海話溝通，劇情包括講兩人夾手夾腳棄屍，但因屍體太重，要丟棄也太困難只好被逼放棄，但預告片未見偉仔的身影。