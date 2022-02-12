■李靚蕾發聲明指遭王力宏「切斷財源」。

■李靚蕾昨日發表長文反駁王力宏方面的指控。

■李靚蕾早前指王力宏帶同陌生男子登門要見子女。

王力宏和李靚蕾去年底離婚後，被女方揭露涉出軌及買網軍製造有利輿論等劣行，雙方爆發罵戰，男方一度「左思右想」後道歉，雙方互有攻守，但很多網民均認為「蕾神」文筆及證據每令前夫中「蕾神之鎚」。這對離婚夫妻昨日又因在美國的離婚訴訟過招！王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波，昨日又有新發展，有「網民」指美國紐約的法院查到王、李的離婚訴訟內容及進度。據悉，王以李靚蕾不執行法庭法令，她或涉「藐視法庭」，可被判處罰款或以刑事起訴，罪成可被判入獄半年！李靚蕾的律師昨日下午即發聲明，指紐約的案件是王力宏違反協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議，該案有申請匿名處理，僅雙方當事人知悉，但有非當事人的「網友」精準知道該案編號。王：有人轉交 李：從沒收過李靚蕾的律師亦指王力宏不管兩人的子女權益，「切斷女方財源」，連最基本的子女撫養費都遲遲不願支付。王力宏的律師其後發聲明反駁，「因離婚引發媒體公審及不理性網絡欺凌，對孩子而言，情何以堪，希望所有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交法律處理，完全尊重司法，另外美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。」對於李靚蕾稱被「切斷財源」，有台媒報道指王的「友人」透露，平時有透過工作人員每月轉交91萬元台幣（約26萬港元）現金贍養費予李靚蕾，李靚蕾的「友人」則表示「從沒收到過王力宏的現金」；而王近日才獲得李靚蕾提供個人帳戶。