《青春本我》明晚播結局 《聲夢》學員原聲大碟慰知音

■《青春本我》原聲碟可讓粉絲按喜好DIY封面。

炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美和詹天文等《聲夢》學員主演的TVB劇集《青春本我》，將於明晚播出大結局。以歌舞劇為主的《青春》，先後為知音粉絲推出多首原創歌曲，其中9首將收錄於後日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟，《聲夢》學員除了參與劇集及獻唱外，張馳豪（Aska）、林君蓮（蓮姐）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）和文凱婷（Aeren），更參與作曲及填詞！大碟中以共有三首原創作品的Aska最多產，三首作品中，他坦言最喜歡是Gigi的《複雜》，自己在填詞方面亦花了很多時間。與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐（林君蓮），突然Gigi上身大唱特唱，她笑言：「我作曲嗰時不停幻想Gigi會唱成點，同係咁扮佢嘅唱法，Aska都讚我花咗好多心機喺扮Gigi唱歌呢！」