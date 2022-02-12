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姜濤AL呂爵安獲提名「全球百大俊男」

2022-02-12 列印
■姜濤、AL和Edan均有很多粉絲。資料圖片
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人氣男子組合MIRROR其中三位成員：姜濤、Anson Lo（盧瀚霆、AL）和Edan（呂爵安），近日獲美國網站TC Candler提名，參選該網站舉辦的「2022年全球百大俊男美女」網上選舉。TC Candler以「New Face of 2022」形容3位MIRROR成員，更在姜濤的《Dear My Friend,》MV下以英文留言：「我們今天才知道姜濤這首歌真的很好聽、很感人！」又提到AL超人氣，及以「全能」來形容Edan。該網亦透露，因收到大量「鏡粉」推介，令該網留意到這三位MIRROR成員。

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