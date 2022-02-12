汪小菲緋聞女友急刪留言

■汪小菲曾否認涉張穎穎的傳言。

汪小菲和徐熙媛（大S）離婚後，曾發聲明否認與25歲演員張穎穎的出軌傳言，但其後有汪母和張穎穎同遊、汪與張同車返他的住所過夜照片流出，日前更有傳媒攝得汪與張在上海街頭「十指緊扣」。張穎穎前晚突然在社交網留言「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係」，但隨後急急刪去，再發律師聲明，指有關她與汪小菲的截圖是「不實信息」，會追究相關人士的法律責任。圖：網上圖片