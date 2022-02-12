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柏林影展嚴防疫魔提早頒獎

2022-02-12 列印
■禮切與評審Connie Nielsen在台上鼓掌歡迎來賓。路透社
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第72屆柏林影展於香港時間昨晨揭幕，因疫情關係嘉賓減半，大會亦要求來賓除走紅地氈外，均須戴上高規格防疫口罩，並持有檢測陰性及接種疫苗證明，頒獎禮將提前至本月16日舉行。

開幕電影《Peter von Kant》女主角Isabelle Adjani，因近日曾接觸確診者而要缺席，該片播映時銀幕竟一度無畫面，其後才順利播畢。今屆評審團主席為《鬼眼》導演禮切沙也馬蘭，獲提名四項奧斯卡獎的《Drive My Car》日本導演濱口龍介亦是評審之一。

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