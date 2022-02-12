率商台叱咤903 DJs齊許虎年願望 阿正望為聽眾 搵到情緒出口

■阿正和Elsie除了合作主持《Bad Girl佬》，分別還主持《韓曜日》和《艾爾絲懷疑仙境》。

■奧仕卡、阿強和Woody雖然各有節目，但又會參與對方的廣播劇和玩遊戲。

■阿正偶像DJ就是森美和小儀，能合作《早霸王》感覺好夢幻。

■歪歪和阿酸經常互窒，反而一齊主持特別有火花。

■Elsie跟ViuTV「無制限OT編集團」成員「Agent. L」（曹梓冲），拍拖多年。

■叱咤903一班年青新世代DJs，希望新節目在疫情下為大家解解悶。

■阿強在《強大人Get Set Go!》，訪問不少香港運動員。

■《失眠藥》中的廣播劇《Last Seen!》搵來AK@MIRROR、陳穎欣、陳凱詠和洪嘉豪演出。

■歪歪和阿酸主持的《二人限聚》訪問謝安琪。

■《Bad Girl佬》中新搞作，阿正幫Elsie扮COLLAR的Marf。

商台叱咤903去年9月以「轉轉轉 叱咤903 沒有時差」新口號推出新節目，以一班年青新世代「DJs」作為主打，當中有呢期好紅的阿正、「Agent. L」女友Elsie、多產填詞人奧仕卡、阿強、Woody、歪歪同阿酸。7位力捧DJ踏入虎年都各有願望，但最想在疫情下陪住聽眾解解悶，搵到情緒出口。阿正和Elsie在19年合作叱咤903舞台劇《最好時光》認識變好友，由一齊拍網片到做埋電台拍檔主持《Bad Girl佬》，阿正形容同好姊妹拍住上感覺好幸福，而節目中兩人會大膽嘗試新嘢，不過因為疫情而打亂了不少計劃。阿正說：「本身我哋今年一齊出啲比較戇居嘅歌，亦都諗咗好多活動想搞，點知一過年個Omicron令我哋好卻步，今年點玩法可能都要邊行邊諗。不過每年開頭我哋有個小小嘅傳統，我都會幫對方定一個好乞人憎嘅目標喺節目度玩，譬如我會出Solo歌，Elsie填詞畀我唱，但佢出名中文差。」Elsie補充，「呢首歌係要派台，佢要行台，佢將第一次交咗畀我。而我要考DSE中文卷，因為我中文好差，其實邊個鍾意考試先。」唔想同「Agent. L」合作阿正直言虎年最想搵到姻緣，亦想嘗試拍劇，「我超級想做啲校園劇女主角隔離個friend，我極想做嗰啲八婆仔。」講到通常安排呢類角色男友都是岑珈其和肥腸這類型，她完全不介意，「珈其、肥腸都得，合作開，呢啲嘢瞌埋眼就過。」而對於有指Elsie加入商台後，有望令商台跟ViuTV有更多合作，雖然有指「Agent. L」已離職，而阿正覺得此事好搞笑，「好似國婚咁，將個番邦公主嫁過去。」Elsie認為兩台有望更多合作，但不關她跟男友事，而她也不太想跟男友合作，「同佢真係唔好，因為佢唔識背稿，試過NG Take 40次。」寫電視劇電影劇本主持《失眠藥》的奧仕卡認為電台節目除了帶歡樂給聽眾，還可有另一個目標，「因為電台入面都有節目係帶歡樂畀大家，我覺得唔完全以呢個做目標，如果用冷靜啲方法，同大家疏導吓情緒，或者刺激吓思考都唔錯。」本身是處境劇迷，節目亦以廣播劇為主軸的奧仕卡，虎年除了繼續填詞人工作外，都想嘗試編寫電視劇和電影劇本，「我想寫嘢嘅範圍可以喺其他層面，電視劇、電影，可以服務唔同嘅人，我鍾意寫處境劇，因為我係睇處境劇大，聽見佢哋係咁喺我面前唱《皆大歡喜》首歌，呢個係我第一套接觸嘅處境劇，因為好神奇古裝劇好少會跳出皇宮個框架，係講古代平民嘅生活。」想做Game騷阿強好感恩做了幾年PA，去年終於可以主持運動為主題的《強大人Get Set Go!》，「因為奧運熱出咗呢個節目，嚟緊想試吓玩遊戲節目，其實我特登喺呢個節目加咗啲遊戲入去，有體育常識問答比賽，或者同啲藝人去做運動，帶畀人開心可能係呢個時代最需要嘅嘢，當然最希望快啲疫情過去通關，跟住我可以去日本採訪，我好想食壽司，或者去唔同地方訪問唔同運動。」而Woody除了希望對住鏡頭唔再容易緊張外，新一年願望繼續想透過節目《叱咤樂壇 Brand Yourself》，跟更多不同音樂做連結，「可以搞多啲騷，當然o依家疫情影響未必有咁多呢啲機會，但係都要準備定嚟緊今年或下年，可以做啲大家想睇到嘅表演，另外都好想做Game騷，可以同同事之間有互動，又可以玩埋一份，又可以接觸多啲唔同知識。」搞創作開騷歪歪和阿酸主持的《二人限聚》是疫情時候衍生節目，畀寂寞都巿人圍爐取暖，兩人會為聽眾分析戀愛問題，但最搞笑是歪歪戀愛經驗成迷，而阿酸更自認A0。講到新年願望，阿酸坦言最想脫單，「長遠嚟講可以試吓啲唔同嘅嘢，譬如填吓詞，或者搞吓騷，我想有啲製成品，細細哋形式都好，當然最想其實係拍拖啦！」而歪歪同樣想有多啲創作，「我入行都係想創作，商台以廣播做基地，裏面嘅DJ用佢哋嘅創意踏咗隻腳去唔同領域，自己偶像係黃子華先生同Jan林海峰先生，佢哋共通點係好有才華，好有創意又幽默，佢哋開嘅棟篤笑我由小學開始睇，呢個係我喺廣播界嘅目標，希望自己再進步可以有自己創作，開騷唔易做到，但我會努力。」採訪：杜杜攝影：葉君海、張詠森 服裝：美華氏 場地：The AIR (The ONE)