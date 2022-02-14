NMB48再有兩成員確診 Lia容和中招留家隔離

■小嶋花梨證實染上新冠肺炎。

■Lia目前留在家中隔離。

日、韓國娛樂疫情繼續嚴峻，組合NMB48早前有四名成員先後確診之後，昨再宣佈多兩名成員中招，包括上西怜及隊長小嶋花梨，二人都有發燒症狀，NMB要取消多場演出。韓國方面，前日鄭容和、女團ITZY成員Lia初步確診之後，昨日證實確診。而ITZY除了Lia接受PCR檢測，結果呈陽性之後，所有隊友進行檢測，但兩名隊友禮志和有娜卻出現了不確定的結果，要再次進行檢測。ITZY出道不夠一年就已遇上疫情，她們原定在本月19日舉行首次見面會，但現決定延期。而Lia與鄭容和症狀輕微，現留在家中接受隔離治療。