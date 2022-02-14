情人節前夕兼賀牛一 馬明靚湯晒恩愛被催婚

■陳豪與陳茵媺夫妻檔開工，不避嫌放閃。

今日是情人節，圈中多對情侶及夫妻在情人節前夕在社交網放閃，當中以湯洛雯（靚湯）及馬國明這對最閃。昨日是馬明48歲生日，靚湯凌晨零時在社交網貼上二人頭貼頭合照，更留言「生日快樂，最重要身體健康，我的大細路」，而壽星仔就在靚湯貼文下留言「希望大家都身體健康…一家人平平安安……」眾好友及網民留言祝福，更希望兩人盡快拉埋天窗。陳豪及陳茵媺（Aimee），近日難得夫妻檔工作，Aimee連日在社交網上載與老公的拍攝花絮，大晒恩愛。另外，張馨月亦在社交網分享生活照，見她與林峯一家三口在數碼港散步享家庭樂，兩人拖着囡囡，還與小狗一同散步，好溫馨。