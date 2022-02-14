AK亦入圍百大俊男提名 Anson Lo與粉絲互動攰到瞓着

■Anson Lo忙到連瞓覺時間都沒有，但仍與粉絲互動。

MIRROR成員姜濤、Anson Lo及Edan早前獲美國網站「TC Candler」提名「全球百大俊男」，前晚該網站再公佈另一成員Anson Kong（AK）同時獲得提名。於網站的介紹文中，稱AK是新面孔的全能藝人，又以「Truly handsome man」來形容AK。另外，忙住開工的Anson Lo在IG限時動態發起「你問我答」環節，但在過程中不小心睡着了，連經理人花姐亦忍不住留言：「點解我咁叻？」Anson Lo笑說：「畀你估中咗我真係攰到答問題答到瞓着咗」Ian自去年8月推出單曲《搞不懂》後，曾表示已準備好下一首歌，不過遲遲未見推出，令粉絲等到頸都長。不過終於有好消息，Ian新歌《留一天與你喘息》將於今天情人節，連同MV上架，不少粉絲留言：「終於等到了」。