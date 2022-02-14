TVB台慶旗袍Look成集體回憶 98歲利孝和夫人家中安詳辭世

■利孝和夫人以往均以旗袍Look出席TVB台慶節目。

■利孝和夫人與邵逸夫（左）及方逸華對TVB貢獻良多。

■利孝和夫人在14年出席女婿雷禮權（左二）的派對，三代同堂。

■利夫人和女兒利蘊珍齊出席善舉。

■利孝和夫人擔任「2000年十大勁歌金曲」頒獎禮嘉賓，與曾志偉及謝霆鋒等同場。

■利蘊蓮在18年陪同母親利陸雁群晤傳媒。

■利孝和與夫人利陸雁群舊照。

■穿上旗袍的利孝和夫人，多年來都會在TVB台慶節目中進行切蛋糕儀式。

曾任電視廣播（TVB、無線）前非執董、香港豪門利希慎家族後人利孝和的夫人利陸雁群，前日在家中離世，享年98歲。利孝和夫人1925年8月1日生於名門望族，49年與利希慎的兒子利孝和結婚，其後育有一子三女。利孝和夫人多年來均會亮相TVB的台慶節目，每次她總會穿上旗袍主持切蛋糕儀式，令人留下深刻印象。TVB創辦人之一利孝和在80年逝世後，董事局主席由邵逸夫爵士接任。利孝和夫人利陸雁群繼承丈夫股權，擔任TVB非執董至2012年，多年來在TVB台慶節目亮相，穿上高貴旗袍切蛋糕是電視迷的集體回憶。利孝和夫人和丈夫育有一子三女，兒子利憲彬為希慎興業非執董、長女利蘊蓮為公司主席，幼女利蘊珍則為九巴後人雷禮權的太太。子女在訃告中，感謝各界深切關懷，並表示告別奠禮以私人形式舉行。TVB昨晚發表悼文，表示公司仝人對於利夫人離世深表沉痛哀悼，並向利家致以最深切慰問，亦讚揚利夫人一直熱心公益，造福弱勢社群積極貢獻社會。熱心公益身體力行利孝和夫人熱心公益和身體力行支持醫療發展，早年曾擔任明愛理事會理事，03年出任港大骨健基金創會主席，翌年獲港大頒授名譽院士名銜。12年退任TVB非執董後，有傳健康欠佳，17年再度現身台慶節目，由女兒攙扶切蛋糕。利蘊珍曾在18年上載與母親慶祝93歲生日的合照，利孝和夫人當時由家人扶住吹蠟燭；同年11月再上載家人聚會照片，看來精神不俗。利蘊珍其後於利孝和夫人19年生日時，分享三代同堂合照，可見她一如過往、打扮雍容華貴，畫面溫馨。衣飾講究閨秀典範有指利孝和夫人居住在大潭三層獨立屋，近年身體轉弱，飲食都要特別照顧，料是因年紀老邁，而非感染新冠病毒，前天下午在家中安詳離世。服務TVB 50年的汪明荃（阿姐）指利孝和夫人是TVB的標誌，每年台慶都期待見到她及邵逸夫爵士出現，是代表一個時代，阿姐說：「台慶是邵逸夫的生日，利夫人很講究，她身上穿的旗袍和首飾也是襯到絕，布料及首飾很講究，是上流社會的打扮。作為一個女性，利夫人是大家閨秀的典範，無論生活、學歷及家庭都好成功，培育子女成材，眼中的她有自己的品味和風格，打扮一絲不苟，而且做好多慈善工作。」鄭裕玲（Do姐）亦認同利孝和夫人高貴大方，好有大家閨秀風範︰「每年台慶都會見她一次，印象中她頗為健談，在等推蛋糕時會傾偈，原來她鍾意游水，每天都在家中的泳池做些少運動，藉以保持磅數。印象最深是她每年都穿不同的旗袍襯不同的首飾，是完美的配搭。」藝人難忘友善親民薛家燕接到利孝和夫人離世的消息感到難過不捨，因利夫人陪着成長，台慶節目及慈善活動，利孝和夫人都出錢出力，演藝界很尊敬利夫人，願她一路好走，好多人都會懷念她！陳百祥（阿叻）對利夫人的印象是矜貴貴婦，每年台慶都執到好正，為人友善「只有懷念」。曾任TVB總經理的陳志雲則表示：「早年去過利夫人家中吃飯，她還騷她的靚旗袍，閒話家常。她年紀大安詳離世，一個時代的過去，會感到不捨。」