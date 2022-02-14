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《頭條》即時新聞獨家爆 林作麥明詩齊現港大習作

2022-02-14 列印
■林作昨於社交網回應被出「名」。
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林作日前在社交網上載一篇港大法律系習作題目，當中竟用了他和舊愛、「十優港姐」麥明詩做主人翁，內容有關「他」涉違反物業用途。林作昨日接受《頭條》即時新聞獨家訪問時笑言，感到「榮幸」！麥明詩則表示回覆：「啲考試題目作得咁有趣，希望讀法律嘅學生讀得開心啲啦！」■林作與麥明詩曾拍拖三年。
■林作與麥明詩曾拍拖三年。


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