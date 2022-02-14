《頭條》即時新聞獨家爆 林作麥明詩齊現港大習作

■林作與麥明詩曾拍拖三年。

林作日前在社交網上載一篇港大法律系習作題目，當中竟用了他和舊愛、「十優港姐」麥明詩做主人翁，內容有關「他」涉違反物業用途。林作昨日接受《頭條》即時新聞獨家訪問時笑言，感到「榮幸」！麥明詩則表示回覆：「啲考試題目作得咁有趣，希望讀法律嘅學生讀得開心啲啦！」