《十八樓C座》周老闆中招 商台兩播音員確診

■劉翁亦被指確診。

商業電台昨晚透露有兩名主持人確診，兩人最後上班日為本月9日及10日，工作期間均有戴口罩。據商台新聞報道指，兩確診者分別為聲演《十八樓C座》「周老闆」的88歲資深播音員金剛，以及《公子會》主持劉翁。商台強調已即時安排清潔和消毒有關工作地點，曾接觸兩人的員工已進行病毒檢測及家居隔離。該電台有安排彈性上班，並會以員工健康為首，同時確保廣播服務如常。