■Hillary拍過洪卓立歌曲MV，最近兩人傳出緋聞。

■《膠戰》令Hillary搵到食，可以有儲蓄。

■ANSONBEAN去年賺到啲錢，會送家人及長輩大利是。

同門師姐弟ANSONBEAN(陳毅燊)、劉沛蘅（Hillary）和譚旻萱（Mandy）日前食開年飯。新一年ANSONBEAN話會主動哋勇於表達自己，發掘多啲鍾意做嘅嘢；「索膠」Hillary當然想繼續做《膠戰3》；「E女郎」Mandy就希望同呂爵安拍戲。採訪：方騫平 攝影：沈健程服飾：Top by Sandro、Snakers by Nike、Tiffany & Co. （ANSONBEAN）；Ports、Chaumet（Mandy）；Top by COS、Bottom by Ports、APM Monaco（Hillary）化妝：Jenny Shih（ANSONBEAN）；Will Wong（Mandy）髮型：Derek Li @ Xenter（ANSONBEAN）；Chris Cheng @ iLcolpo（Mandy）；Terry Yeung @Yonda hair（Hillary）場地：海港城个園竹語當日嘅開年飯有魚(松鼠桂花魚)、有肉(紅燒大圓蹄)、有飯(煎八寶飯)、有蝦(清炒野生河蝦仁)等，3人食得好開心，飯前先互相講祝福語，ANSONBEAN狂食最愛嘅桂花魚之餘不忘夾餸及斟茶畀兩位「女神」，點知被兩女投訴靠害，指他夾圓蹄嘅瘦肉畀自己，但夾肥肉畀佢哋，因為之前拍《i.SWIM》要晒肌，搞到冇啖好食；「放監」嘅ANSONBEAN專心食嘢完全聽唔入耳，好搞笑！Mandy鍾意老實男仔ANSONBEAN希望虎年可以做多啲唔同嘅音樂、出到EP同埋開到處男音樂會。他又自爆開始學理財，跟Mandy投資買NFT。Mandy去年為Edan（呂爵安）的《E先生連環不幸事件》MV任女角後成為御用「E女郎」，她希望有機會合作拍劇：「同佢拍劇梗係好啦！佢係玩得之人(心目中男友類型？)又唔係，我鍾意啲老實型。」至於近日洪卓立被網民發現喺IG限時動態中上載一張Hillary攬狗相，疑放閃暗示拍拖。Hillary笑說：「我有好多個男友喎！」語畢補鑊話係講笑啫。新一年她放眼喺事業上，尤其唱完《膠戰2》主題曲後覺得幾好玩，好想學唱歌及跳舞：「主題歌詞滿載第一季開始嘅點滴，係一件感動嘅事，所以好想開到《膠戰3》。」