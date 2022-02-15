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傳李靚蕾王力宏下月美國法庭開戰

2022-02-15 列印
■王力宏與李靚蕾經過一輪口水戰後，有指下月會進入訴訟階段。
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台灣天王王力宏與李靚蕾爆離婚風波，有指二人即將在法院「開戰」，據內地報道指紐約法院訴訟進度資料顯示，王力宏以前妻李靚蕾「不執行法院法令」為由，要求法院向對方進行裁決。有指若判決確定，李靚蕾或會被判6個月刑責，又或罰款，但目前法院未作出判決。不過有傳李靚蕾已透過律師在本月11日向法院提交7項證據，但內容並非網上流傳的出軌鐵證，而是關於與王力宏於上月有關「探視權變更」的強制執行，並指下次開庭日為美國時間3月4日，外界關注雙方在法庭展開一場對戰。

而有網民爆料，指王力宏在過去一年曾向法院提交過11項證據，發起3次動議，包括針對探視權變更而要求強制執行。

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