森美深切體會隔離之苦

日前商台公佈節目《十八樓C座》的金剛以及《公子會》主持劉翁確診，劉翁並透露全家齊齊中招。而曾跟劉翁在《公子會》一齊開咪的主持森美亦即時在家自我隔離，昨日情人節，森美在社交網上載檢測試劑盒顯示「陰性線」結果的照片，笑言有情一線牽。森美日前已在社交網上載在家隔離自拍照，自嘲因幾天沒剃鬚，不想樣子看起來太麻甩而要把照片卡通化，他直言關自己在房一日都覺得辛苦，並為曾隔離的所有人致敬，呼籲大家都不要出街。