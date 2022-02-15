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姚焯菲不捨 《青春本我》結局爆喊

2022-02-15 列印
■姚焯菲爆喊，要炎明熹安慰她。
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由TVB《聲夢傳奇》學員主演的青春劇《青春本我》前晚大結局，並取得16.2點收視！而粉絲亦大感不捨，更有網民提議開拍大學篇及求職篇，甚至古裝版。大結局播出後，張馳豪（Aska）在社交網開直播，更邀劇中演員齊齊講感受，姚焯菲（Chantel）一入畫面已眼紅抹淚說：「好sad呀，點解你哋唔喊嘅，我喊咗好耐喇！」眾人輪流安慰她，着她不要哭，場面感人。

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