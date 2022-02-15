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疫下秘密懷孕事事小心　楊秀惠情人節報喜誕細女

2022-02-15 列印
■楊秀惠在農曆新年前秘密誕下細女，昨日報喜。
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楊秀惠前年4月在疫情下誕下女兒升呢做媽媽，近日一家三口再添新成員，原來楊秀惠在農曆新年前秘密誕下細女，並趁昨日情人節向外宣佈喜訊，透露：「BB重6.8磅，生產好順利，BB年初一返屋企，可以感受到農曆新年氣氛；家姐好錫妹妹，見到她好鍾意妹妹，自己都好開心。」問到在疫情期間有否特別措施？秀惠表示：「疫情期間樣樣都好小心，除咗去醫院之外，邊度都冇去，生產兩個月前，到現在都冇出過街！」

秀惠亦在社交網分享拖着初生細女小手的照片，留言：「雖然非常忙碌，但我們全家人都非常開心和興奮小妺妹的到來。」■楊秀惠上載一家四口的拖手照，十分溫馨。
■楊秀惠上載一家四口的拖手照，十分溫馨。


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