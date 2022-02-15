超蓮情人節放閃兼晒噴血泳衣照 超蓮情人節放閃兼晒噴血泳衣照大戰300回合

■陳展鵬笑言要同老婆在情人節晚上大戰300回合。

■超蓮貼了五年前的泳衣照，網民大叫流鼻血。

■何超蓮與男友竇驍公然放閃，甜到漏。

■陳山聰與姚子羚玩貼身遊戲。

■生活富泰的DaDa收365支玫瑰，但未有透露是誰送。

■胡杏兒與老公李乘德食情人節午餐，一樣甜蜜。

昨日是西方情人節，今日是元宵，連續兩日都是天下有情人大條道理要慶祝的日子。無線劇集《鐵拳英雄》昨舉行記者會，陳展鵬笑言今年情人節因疫情困獸鬥，待女兒睡覺後與老婆大戰300回合，晚上親自下廚，已買定鹿尾羓補身。而賭王女兒何超蓮亦在社交網放閃，又Po了五年前的泳衣照，令一眾網友大叫流鼻血。陳展鵬昨日與唐詩詠、陳山聰、姚子羚等出席《鐵拳英雄》宣傳活動，展鵬笑言今年情人節遇上疫情，所以要困獸鬥，會等兩歲女兒小豬比睡覺後，與老婆單文柔二人世界大戰300回合。問他會否送花？展鵬稱今年不送，太太指送花沒有新意，雖然昨日才知不需要入廠拍劇，但相信自己的諗頭不錯，往年都有驚喜給老婆，晚上會親自下廚，日前已經買定餸，戲言買了鹿尾羓補品。另外，最近疫情嚴重，有小朋友死亡及嚴重個案，令展鵬好擔心，疫苗降低至三歲小朋友，他說會同家人及醫生商量。山聰同老婆飲紅酒撐枱腳唐詩詠說情人節家中有兩隻猫都好精彩，早上跑完步，晚上與貓大戰，因愛貓要兩小時吃一次似凑仔，笑言將來生BB會適應餵夜奶。可有異性約會？她稱有人約也不會去，今年是最平靜一年，因為疫情都有危險，不需要開工會留在家中。山聰透露情人節會親自下廚煮西餐煎羊架，原本打算代兒子送花給太太，但太太說希望環保一點，寧願將買花錢用來買餸，他指太太比較實際，今晚在家中飲靚紅酒食餐好。問姚子羚有沒有情人約會及送花？她戲言有好多情人，她的情人是家中的愛犬，她也對胡定欣說今日情人節難捱些，不過大家都習慣，單身沒有問題，可以過得好開心。賭王何鴻燊千金何超蓮與男友竇驍趁昨日情人節，孖住一起拍片，二人雙手合十，又不斷講泰文，相當搞笑，期間竇驍又輕撫超蓮的頭部，非常甜蜜，難怪冧得超蓮笑到見牙唔見眼。另外，超蓮又響應近期社交網流行的「敢不敢放上5年前的自己」的挑戰，貼出兩張火辣泳照，相中超蓮穿上黑色比堅尼，躺在泳池邊擺出誘人甫士，非常性感；而另一張照片則是高炒拍下來，完美展示超蓮的弗爆身材。超蓮寫道：「5年前……肌肉們都給我回來！！！新年新目標定下來了」網友紛紛表示要流鼻血了。DaDa收365支玫瑰冧爆而陳靜（DaDa）去年初自爆單身大半年，同年8月被拍到蜜會「翻版李敏鎬」，其後她聲稱二人只是普通朋友，緋聞亦不了了之。DaDa近年生活富泰，進駐千萬豪宅，昨日情人節她罕有在社交網晒收花相。相中見她穿上白色短身恤衫，露出纖腰，冧爆的樣子攬着一大束玫瑰鮮花，花束上還寫上「be mine 」的字句，DaDa透露是365支玫瑰，但就沒有公開是誰送。至於胡杏兒與老公李乘德在他們第一次約會和舉行婚宴的酒店，來一個情人節午餐，認真恩愛。