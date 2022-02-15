Ian入圍百大型男提名粉絲狂喜 姜濤情人節孖隊友拍廣告

■姜濤、Anson Lo及Edan打扮青春拍廣告。

■Ian入圍「全球百大型男」提名，令粉絲好興奮。

MIRROR四子姜濤、Anson Lo、Edan和Anson Kong，先後入圍美國網站TC Candler每年舉行的「全球百大型男」選舉後，昨日再有多一位成員入圍，就是剛推出新歌《留一天與你喘息》的陳卓賢（Ian）。TC Candler的簡介形容Ian是歌手、唱作人及演員，盛讚識彈結他，又是前香港男子排球代表隊，還創立個人時裝品牌，多才多藝，令Ian粉絲Hellosss興奮留言：「Yeah 成功喇！」至於姜濤、Anson Lo和呂爵安Edan在情人節開工拍廣告，三兄弟由朝對到晚，一樣開心！三子分別穿上以紅白色的籃球球衣拍攝，Anson Lo和Edan短褲上陣，姜濤繼續守身如玉，以黑色legging打底，三位造型十分青春！到下午姜濤換上黑紅色西裝，廣告商更安排了多名臨時演員做「姜糖」，為配合劇情姜濤拿着手機親民地與粉絲自拍合照。