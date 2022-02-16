■東出昌大背妻子渡邊杏出軌，最終離婚收場。

日本33歲男星東出昌大兩年前被爆背着懷孕妻子渡邊杏出軌，搭上當時未成年的電影拍檔唐田英里佳長達三年，最後與渡邊杏離婚收場。去年10月他再被爆有一名混血新歡，更叫女友到其拍外景的酒店過夜，令事務所十分激氣。昨日東出所屬事務所突發聲明表示雙方已解約，更在聲明中數臭東出：「與東出的合約在2月14日解除，在不愉快的事情（指出軌事件）發生了兩年以來，事務所為他努力解決問題……但東出在去年秋天又再作出缺乏考慮的行動（即過夜事件），阻礙了他的重生之路。那時候我們對他的感覺比起憤怒是更多徒勞無功的感覺，經考慮後與他難以再合作，才有這決定。」有日本傳媒指，日本事務所很少在解約會發聲明指責對方，相信是忍無可忍才會有這情況出現。